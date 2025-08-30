Сухо и тепло: прогноз погоды в Украине на 30 августа
Киев • УНН
30 августа в Украине ожидается сухая и теплая погода с температурой до +31°, на юге до +34°. В Приазовье и восточных областях возможны порывы ветра до 15-20 м/с.
В субботу, 30 августа, в Украине ожидается сухая и теплая погода. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
Детали
По данным синоптиков, в субботу, 30 августа, в большинстве областей Украины осадков не ожидается.
Ветер будет преимущественно юго-восточный, 7–12 м/с. В Приазовье и восточных областях днем местами возможны порывы до 15–20 м/с.
Температура воздуха ночью днем составит +26…+31°, на юге страны столбики термометров поднимутся до +34°. В Карпатах прохладнее: днем +20…+25°.
В Киеве температура будет колебаться от +20°C утром до +30°C в дневные часы. В течение дня небо будет оставаться ясным.
