Сухо и тепло: прогноз погоды в Украине на 30 августа

Киев • УНН

 • 434 просмотра

30 августа в Украине ожидается сухая и теплая погода с температурой до +31°, на юге до +34°. В Приазовье и восточных областях возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

Сухо и тепло: прогноз погоды в Украине на 30 августа

В субботу, 30 августа, в Украине ожидается сухая и теплая погода. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

По данным синоптиков, в субботу, 30 августа, в большинстве областей Украины осадков не ожидается.

Ветер будет преимущественно юго-восточный, 7–12 м/с. В Приазовье и восточных областях днем местами возможны порывы до 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью днем составит +26…+31°, на юге страны столбики термометров поднимутся до +34°. В Карпатах прохладнее: днем +20…+25°.

В Киеве температура будет колебаться от +20°C утром до +30°C в дневные часы. В течение дня небо будет оставаться ясным.

Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа25.08.25, 08:07 • 234295 просмотров

Вита Зеленецкая

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Украина
Киев