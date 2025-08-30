Сухо і тепло: прогноз погоди в Україні на 30 серпня
Київ • УНН
30 серпня в Україні очікується суха та тепла погода з температурою до +31°, на півдні до +34°. У Приазов'ї та східних областях можливі пориви вітру до 15-20 м/с.
У суботу, 30 серпня в Україні очікується суха та тепла погода. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.
Деталі
За даними синоптиків, у суботу, 30 серпня у більшості областей України опадів не очікується
Вітер буде переважно південно-східний, 7–12 м/с. У Приазов’ї та східних областях вдень місцями можливі пориви до 15–20 м/с.
Температура повітря вночі вдень становитиме +26…+31°, на півдні країни стовпчики термометрів піднімуться до +34°. У Карпатах прохолодніше: вдень +20…+25°.
У Києві температура коливатиметься від +20°C вранці до +30°C у денні години. Протягом дня небо залишатиметься ясним.
