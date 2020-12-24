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Судебное заседание по иску главы "Украэроруха" против профсоюза перенесли: судья ушел на больничный

Киев • УНН

 • 10802 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Сегодня в Бориспольском районном суде должно было состояться судебное заседание по иску и.о. директора “Украэроруха” Андрея Ярмака к трудовому коллективу предприятия — профсоюзы “Инженерно-технические специалисты”. Но учредительное заседание перенесли уже на следующий год в связи с тем, что судья ушла на больничный. Об этом УНН сообщил руководитель профсоюза “Инженерно-технические специалисты” и сотрудник “Украэроруха” Владимир Бакало.

Судебное заседание по иску главы "Украэроруха" против профсоюза перенесли: судья ушел на больничный

“Заболел судья, перенесли заседание. Думаю, Ярмак и „Украэрорух“ были заинтересованы в проведении судебного заседания, потому что еще немного — и выйдут с каникул депутаты. Они же вызывают Криклия на профильный комитет и там будут ставить вопросы не совсем удобные относительно госпредприятия”, — рассказал он.

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Бакало также выразил надежду, что этот суд будет справедлив и беспристрастен, ведь в профсоюзы есть все необходимые доказательные документы. Главное, чего председатель профсоюза опасается — это подключение “Украэрорухом” админресурса.

“Надеюсь, что суд будет справедлив. У нас вся доказательная база есть, у нас есть решения судов первой инстанции, где лично Ярмак подписывал приказы об увольнении, и эти приказы признаны незаконными. Поэтому мы надеемся, что мы выиграем, но будет ли включен админресурс — не знаю. Мы будем бороться, позиция профсоюза сильная и мы рассчитываем на победу”, — отметил Бакало.

Отметим, что и.о. директора “Украэрорух” Андрей Ярмак оспаривает в судебном порядке решение комитета профсоюза “Инженерно-технические специалисты”. В нем профсоюз, пользуясь предоставленным законом правом, требует у Министерства инфраструктуры расторгнуть трудовой договор с исполняющим обязанности директора “Украэроруха” Андреем Ярмаком. Основанием для такого резонансного решения коллектива является нарушение требований руководством “Украэроруха” трудового законодательства. Более того, в профсоюзе уверены, что кадровая политика руководства противоречит нормам закона, поэтому государство получает значительные убытки, выплачивая материальную помощь при увольнении и компенсации тем, кто возобновился в судебном порядке.

Напомним, что по словам народного депутата Сергея Бунина министр инфраструктуры Владислав Криклий пытается отменить конкурс на должность директора важного стратегического государственного предприятия “Украэрорух”, чтобы иметь возможность оставить на посту Андрея Ярмака.

Ранее УНН писал, что в 2017 году профсоюзы предприятия “Украэрорух” выразили недоверие своему руководителю Дмитрию Бабейчук в связи с “сливом” 404 млн грн бюджетных средств неплатежеспособному “ПлатинумБанк”.

Тогда буквально за недели до краха банка руководство “Украэроруха” успело передать 160 миллионов гривен в банк, который находился на грани краха. Когда его признали неплатежеспособным, Украэрорух потерял все деньги, которые лежали там на счетах — 404 млн грн.

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