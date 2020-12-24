Судебное заседание по иску главы "Украэроруха" против профсоюза перенесли: судья ушел на больничный

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Сегодня в Бориспольском районном суде должно было состояться судебное заседание по иску и.о. директора “Украэроруха” Андрея Ярмака к трудовому коллективу предприятия — профсоюзы “Инженерно-технические специалисты”. Но учредительное заседание перенесли уже на следующий год в связи с тем, что судья ушла на больничный. Об этом УНН сообщил руководитель профсоюза “Инженерно-технические специалисты” и сотрудник “Украэроруха” Владимир Бакало.