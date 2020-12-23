Річницю "Украероруху" керівник державного підприємства "святкуватиме" у суді
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Завтра у Бориспільському міськрайонному суді відбудеться судове засідання за позовом в.о. директора “Украероруху” Андрія Ярмака до трудового колективу підприємства — профспілки “Інженерно-технічні фахівці”. Про це повідомляє УНН з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.
Так, Андрій Ярмак оскаржує в судовому порядку рішення профспілкового комітету Первинної профспілкової організації “Інженерно-технічні фахівці”. У ньому профспілка, користуючись наданим законом правом, вимагає у Міністерства інфраструктури розірвати трудовий договір з виконувачем обов’язки директора “Украероруху” Андрієм Ярмаком. Підставою для такого резонансного рішення колективу є порушення вимог керівництвом “Украероруху” трудового законодавства. Щобільше, у профспілці впевнені, що кадрова політика керівництва суперечить нормам закону, тож держава отримує значні збитки, виплачуючи матеріальну допомогу під час звільнення та компенсації тим, хто поновився в судовому порядку.
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Також трудовий колектив “Украерорух” обурений порушенням чинного законодавства у розділі призначення керівника важливого стратегічного підприємства. Адже постановою Кабміну визначено, що до оголошення конкурсного відбору або на період проведення конкурсу виконувач обов’язки керівника підприємства може бути призначений на термін не більше трьох місяців. Між тим Андрій Ярмак продовжує виконувати обов’язки директора важливого стратегічного підприємства на безконкурсній основі вже понад рік, не маючи для цього підстав, вважають у профспілці.
Там також упевнені, що невідповідність освіти та досвіду Андрія Ярмака займаній посаді, особливо в умовах кризи в “Украерорух”, ставить під питання ефективне функціонування державного підприємства.
Нагадаємо, що за словами народного депутата Сергія Буніна міністр інфраструктури Владислав Криклій намагається скасувати конкурс на посаду директора важливого стратегічного державного підприємства “Украерорух”, щоб мати можливість залишити на посаді Андрія Ярмака.
Також нагадаємо, що президент федерації профспілок повідомив про незаконні звільнення незгодних в “Украерорух”.