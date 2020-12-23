Годовщину "Украэроруха" руководитель государственного предприятия будет "праздновать" в суде

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 70534 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 137530 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 145922 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 336571 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 197412 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 468652 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 340776 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 225296 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 249661 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 257695 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+8°
2м/с
86%
Популярные новости

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 102504 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

5 апреля, 08:12 • 33972 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

5 апреля, 08:38 • 57163 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

5 апреля, 09:21 • 52835 просмотра

НАТО работает с Украиной для ее большей совместимости с Альянсом - Рютте

5 апреля, 09:32 • 37034 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 102977 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 101009 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 190640 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 336609 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 468676 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 14499 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 29473 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 37449 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 67017 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 89323 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Годовщину "Украэроруха" руководитель государственного предприятия будет "праздновать" в суде

Киев • УНН

 • 18729 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Завтра в Бориспольском районном суде состоится судебное заседание по иску и.о. директора “Украэроруха” Андрея Ярмака к трудовому коллективу предприятия — профсоюзу “Инженерно-технические специалисты”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Годовщину "Украэроруха" руководитель государственного предприятия будет "праздновать" в суде

Так, Андрей Ярмак оспаривает в судебном порядке решение профсоюзного комитета Первичной профсоюзной организации “Инженерно-технические специалисты”. В нем профсоюз, пользуясь предоставленным законом правом, требует у Министерства инфраструктуры расторгнуть трудовой договор с исполняющим обязанности директора “Украэроруха” Андреем Ярмаком. Основанием для такого резонансного решения коллектива является нарушение требований руководством “Украэроруха” трудового законодательства. Более того, в профсоюзе уверены, что кадровая политика руководства противоречит нормам закона, поэтому государство получает значительные убытки, выплачивая материальную помощь при увольнении и компенсации тем, кто возобновился в судебном порядке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сотрудники Украэроруха рассказали Криклию о “систематических грубых нарушениях” на госпредприятии

Также трудовой коллектив “Украэрорух” возмущен нарушением действующего законодательства в разделе назначении руководителя важного стратегического предприятия. Ведь постановлением Кабмина определено, что до объявления конкурсного отбора или на период проведения конкурса исполняющий обязанности руководителя предприятия может быть назначен на срок не более трех месяцев. Между тем Андрей Ярмак продолжает исполнять обязанности директора важного стратегического предприятия на внеконкурсной основе уже более года, не имея для этого оснований, считают в профсоюзе.

Там также уверены, что несоответствие образования и опыта Андрея Ярмака занимаемой должности, особенно в условиях кризиса в “Украэрорухе”, ставит под вопрос эффективное функционирование государственного предприятия.

Напомним, что по словам народного депутата Сергея Бунина министр инфраструктуры Владислав Криклий пытается отменить конкурс на должность директора важного стратегического государственного предприятия “Украэрорух”, чтобы иметь возможность оставить на посту Андрея Ярмака.

Также напомним, что президент федерации профсоюзов сообщил о незаконных увольнениях несогласных в “Украэрорухе”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,911.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,789.61