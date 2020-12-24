Судове засідання за позовом глави "Украероруху" проти профспілки перенесли: суддя пішов на лікарняний

“Захворів суддя, перенесли засідання. Думаю, Ярмак і „Украерорух“ були зацікавлені у проведенні судового засідання, бо ще трохи — і вийдуть з канікул депутати. А вони ж викликають Криклія на профільний комітет і там будуть ставити питання не зовсім зручні стосовно держпідприємства”, — розповів він.

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Бакало також висловив сподівання, що цей суд буде справедливий та неупереджений, адже у профспілки є всі необхідні доказові документи. Головне, чого голова профспілки остерігається — це підключення “Украерорухом” адмінресурсу.

“Маю надію, що суд буде справедливий. У нас вся доказова база є, у нас є рішення судів першої інстанції, де особисто Ярмак підписував накази про звільнення, і ці накази визнані незаконними. Тому ми маємо надію, що ми виграємо, але чи буде включений адмінресурс — не знаю. Ми будемо боротися, позиція профспілки сильна і ми розраховуємо на перемогу”, — наголосив Бакало.

Зазначимо, що в.о. директора “Украерорух” Андрій Ярмак оскаржує в судовому порядку рішення комітету профспілки “Інженерно-технічні фахівці”. У ньому профспілка, користуючись наданим законом правом, вимагає у Міністерства інфраструктури розірвати трудовий договір з виконувачем обов’язки директора “Украероруху” Андрієм Ярмаком. Підставою для такого резонансного рішення колективу є порушення вимог керівництвом “Украероруху” трудового законодавства. Щобільше, у профспілці впевнені, що кадрова політика керівництва суперечить нормам закону, тож держава отримує значні збитки, виплачуючи матеріальну допомогу під час звільнення та компенсації тим, хто поновився в судовому порядку.

Нагадаємо, що за словами народного депутата Сергія Буніна міністр інфраструктури Владислав Криклій намагається скасувати конкурс на посаду директора важливого стратегічного державного підприємства “Украерорух”, щоб мати можливість залишити на посаді Андрія Ярмака.

Раніше УНН писав, що у 2017 році профспілки підприємства “Украерорух” висловили недовіру своєму керівникові Дмитру Бабейчуку у зв’язку зі “зливом” 404 млн грн бюджетних коштів неплатоспроможному “ПлатинумБанк”.

Тоді буквально за тижні до краху банку керівництво “Украероруху” встигло передати 160 мільйонів гривень у банк, який знаходився на межі краху. Коли його визнали неплатоспроможним, Украерорух втратив всі гроші, які лежали там на рахунках — 404 млн грн.