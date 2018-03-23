Судебное заседание по делу Савченко ожидается в 10:30
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Шевченковский районный суд Киева начнет рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения народному депутату Надежде Савченко сегодня ориентировочно в 10:30. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Савченко Татьяна Проторченко, передает УНН.
"Суд назначен на 10:30", - написала она.
Сейчас также известно, что в зал заседаний допустят только телеоператоров, фотографов и часть журналистов, для остальных будет организована онлайн-трансляция заседания в другом помещении суда.
Сейчас под судом и внутри здания находится несколько десятков правоохранителей, в частности бойцов Национальной гвардии Украины.
Как сообщал УНН, в Шевченковском районном суде Киева сегодня состоится заседание по избранию меры пресечения для нардепа Надежды Савченко, которую Верховная Рада накануне лишила депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.