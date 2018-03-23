Судебное заседание по делу Савченко ожидается в 10:30

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 17635 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 22649 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 68215 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 76685 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102161 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109268 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116597 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121930 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133050 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Судебное заседание по делу Савченко ожидается в 10:30

Судебное заседание по делу Савченко ожидается в 10:30

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Шевченковский районный суд Киева начнет рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения народному депутату Надежде Савченко сегодня ориентировочно в 10:30. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Савченко Татьяна Проторченко, передает УНН.

"Суд назначен на 10:30", - написала она.

Сейчас также известно, что в зал заседаний допустят только телеоператоров, фотографов и часть журналистов, для остальных будет организована онлайн-трансляция заседания в другом помещении суда.

Сейчас под судом и внутри здания находится несколько десятков правоохранителей, в частности бойцов Национальной гвардии Украины.

Как сообщал УНН, в Шевченковском районном суде Киева сегодня состоится заседание по избранию меры пресечения для нардепа Надежды Савченко, которую Верховная Рада накануне лишила депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.

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