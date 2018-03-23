Судове засідання у справі Савченко очікується о 10:30
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Шевченківський районний суд Києва почне розгляд клопотання прокуратури про обрання міри запобіжного заходу народному депутату Надії Савченко сьогодні орієнтовно о 10:30. Про це у Facebook повідомила прес-секретар Савченко Тетяна Проторченко, передає УНН.
“Суд призначено на 10:30”, — написала вона.
Наразі також відомо, що в залу засідань допустять лише телеоператорів, фотографів та частину журналістів, для решти буде організована онлайн-трансляція засідання в іншому приміщенні суду.
Наразі під судом і всередині будівлі перебуває кілька десятків правоохоронців, зокрема бійців Національної гвардії України.
Як повідомляв УНН, у Шевченківсьому районному суді Києва сьогодні відбудеться засідання з обрання міри запобіжного заходу для нардепа Надії Савченко, яку Верховна рада напередодні позбавила депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання і арешт.