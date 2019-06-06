Судебное заседание по делу о бунте "Торнадо" перенесено
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Судья Шевченковского райсуда столицы перенес подготовительное заседание в уголовном производстве по обвинению экс-бойцов "Торнадо", передает корреспондент УНН.
Заседание в уголовном производстве по обвинению экс-бойцов "Торнадо", а именно: Онищенко Г. И., Ляшука Д. А., Гульчук Б. П., Куст М.В., Глебова Н. В., Холода И. И., Пламадяла А. М., Цукур М.В., Быстрицкого П. М. состоится 27 июня 16.00.
Причиной переноса заседания стало удовлетворение ходатайства стороны защиты о необходимости размещения экс-торнадовцев в большем боксе для подсудимых.
Напомним, их обвиняют, в частности, в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка; незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами; массовых беспорядках; угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа; побега из места лишения свободы или из-под стражи и тому подобное.
Как сообщал УНН, в 2017 году суд определил наказание 8 "торнадивцам" на срок от 8 до 11 лет лишения свободы, еще 4 лицам - до 5 лет с освобождением наказания с испытанием. В 2018 году "торнадовцы", при содействии должностного лица ГУ "Киевский следственный изолятор" подняли бунт, сопровождавшийся насилием, поджогами, уничтожением имущества, захватом государственного учреждения и сопротивлением правоохранительным органам с применением незаконного оружия.