Судове засідання у справі про бунт “Торнадо” перенесене

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Суддя Шевченківського райсуду столиці переніс підготовче засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням екс-бійців “Торнадо”, передає кореспондент УНН.

Засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням екс-бійців “Торнадо”, а саме: Оніщенка Р. І., Ляшука Д. А., Гульчука Б. П., Куста М. В., Глєбова М. В., Холода І. І., Пламадяли А. М., Цукура М. В., Бистрицького П. М. відбудеться 27 червня 16.00.

Причиною перенесення засідання стало задоволення клопотання сторони захисту у необхідності розміщення екс-торнадіців у більшому боксі для підсудних.

Нагадаємо, їх обвинувачують, зокрема, у посяганні на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку; незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами; масових заворушеннях; погрозі або насильстві щодо працівника правоохоронного органу; втечі з місця позбавлення волі або з під-варти тощо.

Як повідомляв УНН, у 2017 році суд визначив покарання 8 “торнадівцям” на строк від 8 до 11 років позбавлення волі, ще 4 особам — до 5 років зі звільненням відбування покарання з випробуванням. У 2018 році “торнадівці”, за сприяння службової особи ДУ “Київський слідчий ізолятор” вчинили бунт, що супроводжувався насильством, підпалами, знищенням майна, захопленням державної установи та опором правоохоронним органам із застосуванням незаконної зброї.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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