Судебная реформа: ЕС и страны из G7 оценили создание Этического совета ВСП

$41.340.03
45.851.22
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 23613 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 49263 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 73301 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 225639 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 129319 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 397727 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 315682 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214734 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244780 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255467 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
2м/с
60%
Популярные новости

Чемпион мира по футболу Хуммельс объявил о завершении карьеры

4 апреля, 18:39 • 6738 просмотра

На Курщине никакого окружения Сил обороны нет, мы контролируем ситуацию – Зеленский

4 апреля, 18:40 • 11477 просмотра

Удар по Кривому Рогу: уже 16 погибших, среди них 6 детей, более 40 раненых

4 апреля, 19:01 • 9540 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 10026 просмотра

Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 18, среди них – девятеро детей, 56 – ранены

4 апреля, 22:16 • 15493 просмотра
публикации

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 1998 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 137737 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 225639 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 397727 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 258572 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Скотт Бессент

Эммануэль Макрон

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 10270 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 20773 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 49349 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 74256 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 59220 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Старлинк

Instagram

ТикТок

Туполев Ту-22М

Судебная реформа: ЕС и страны из G7 оценили создание Этического совета ВСП

Киев • УНН

 • 18834 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Международные партнеры Украины приветствовали создание Этического совета при Высшем совете правосудия. Об этом говорится в совместном заявлении Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Германии, Канады, Программы развития Организации Объединенных Наций и Европейского банка реконструкции и развития, пишет УНН.

Судебная реформа: ЕС и страны из G7 оценили создание Этического совета ВСП

Цитата:

“Сегодня мы, международные партнеры Украины, которые поддерживают реформирование судебной системы в Украине, поздравляем создание Этического совета на законодательном уровне”, - сказано в заявлении.

Детали

Международные партнеры подчеркнули, что создание Этического совета является важным шагом в реализации стратегии реформирования судебной системы в Украине.

В заявлении отмечается, что трое международных экспертов - высокопоставленные судьи в отставке из США и Великобритании, а также бывший генеральный прокурор Эстонии - будут работать вместе с тремя украинскими судьями в Этическом совете, чтобы способствовать судейской добропорядочности, ключевом требовании как граждан Украины, так и украинской и международной бизнес сообщества.

“Мы с нетерпением ждем поддержки благородной миссии Этического совета и дальнейшей поддержки усилий Украины по внедрению всесторонней, целостной судебной реформы, и будем оказывать нашу полную поддержку на политическом и техническом уровне”, - говорится в заявлении.

Контекст

9 ноября Этический совет из шести экспертов, который должен очистить Высший совет правосудия, был сформирован автоматически. ВСП не стала самостоятельно назначать членов Этического совета.

Задача Этического совета - установить соответствие кандидата на должность члена Высшего совета правосудия критериям профессиональной этики и добродетели.

2 ноября текущего года в Высший совет правосудия поступил список рекомендованных Советом судей Украины кандидатов в состав этического совета. Международные и иностранные организации определили перечень международных экспертов еще 10 сентября 2021 года.

Этический совет в течение шести месяцев со дня его образования должен осуществить единовременное оценивание соответствия критериям профессиональной этики и добродетели членов Высшего совета правосудия (кроме председателя Верховного Суда), избранных (назначенных) на должность до вступления в силу закона № 1635-ІХ.

Реформирование ВСП является частью судебной реформы, которую поддерживает Запад.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,633.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,810.06