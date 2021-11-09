Судебная реформа: ЕС и страны из G7 оценили создание Этического совета ВСП

Цитата:

“Сегодня мы, международные партнеры Украины, которые поддерживают реформирование судебной системы в Украине, поздравляем создание Этического совета на законодательном уровне”, - сказано в заявлении.

Детали

Международные партнеры подчеркнули, что создание Этического совета является важным шагом в реализации стратегии реформирования судебной системы в Украине.

В заявлении отмечается, что трое международных экспертов - высокопоставленные судьи в отставке из США и Великобритании, а также бывший генеральный прокурор Эстонии - будут работать вместе с тремя украинскими судьями в Этическом совете, чтобы способствовать судейской добропорядочности, ключевом требовании как граждан Украины, так и украинской и международной бизнес сообщества.

“Мы с нетерпением ждем поддержки благородной миссии Этического совета и дальнейшей поддержки усилий Украины по внедрению всесторонней, целостной судебной реформы, и будем оказывать нашу полную поддержку на политическом и техническом уровне”, - говорится в заявлении.

Контекст

9 ноября Этический совет из шести экспертов, который должен очистить Высший совет правосудия, был сформирован автоматически. ВСП не стала самостоятельно назначать членов Этического совета.

Задача Этического совета - установить соответствие кандидата на должность члена Высшего совета правосудия критериям профессиональной этики и добродетели.

2 ноября текущего года в Высший совет правосудия поступил список рекомендованных Советом судей Украины кандидатов в состав этического совета. Международные и иностранные организации определили перечень международных экспертов еще 10 сентября 2021 года.

Этический совет в течение шести месяцев со дня его образования должен осуществить единовременное оценивание соответствия критериям профессиональной этики и добродетели членов Высшего совета правосудия (кроме председателя Верховного Суда), избранных (назначенных) на должность до вступления в силу закона № 1635-ІХ.

Реформирование ВСП является частью судебной реформы, которую поддерживает Запад.