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Судова реформа: Етичну раду, що має очистити ВРП, сформували автоматично

Київ • УНН

 • 19506 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Етичну раду з шести експертів, яка має очистити Вищу раду правосуддя, сформовано автоматично. ВРП не стала самостійно призначати членів Етичної ради, пише УНН з посиланням на повідомлення Офісу Президента.

Судова реформа: Етичну раду, що має очистити ВРП, сформували автоматично

Деталі

До складу Етичної ради увійшли шестеро експертів. Так, за повідомленням ОП, членами Етичної ради стали: суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді Лев Кишакевич, суддя Київського апеляційного суду Юрій Трясун, суддя Східного апеляційного господарського суду у відставці Володимир Сіверін, суддя Верховного Суду штату Массачусетс у відставці Роберт Корді, суддя Апеляційного суду Англії та Уельсу у відставці сер Ентоні Хупер та колишня Генеральний прокурор Естонської Республіки Лавлі Перлінг.

Президент Володимир Зеленський привітав це та висловив сподівання, що Етична рада "розпочне свою роботу якнайшвидше".

Доповнення

Завдання Етичної ради - встановити відповідність кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя критеріям професійної етики та доброчесності.

2 листопада поточного року до Вищої ради правосуддя надійшов список рекомендованих Радою суддів України кандидатів до складу Етичної ради. Міжнародні та іноземні організації визначили перелік міжнародних експертів ще 10 вересня 2021 року.

Відповідно до Закону України "Про Вищу раду правосуддя", у разі якщо голова Вищої ради правосуддя не призначить членів Етичної ради у визначений строк, троє перших кандидатів зі списку Ради суддів України і переліку від міжнародних та іноземних організацій вважаються призначеними, відзначили в ОП.

Етична рада протягом шести місяців з дня її утворення також має здійснити одноразове оцінювання відповідності критеріям професійної етики та доброчесності членів Вищої ради правосуддя (крім голови Верховного Суду), обраних (призначених) на посаду до набрання чинності законом № 1635-ІХ.

Реформування ВККСУ та ВРП

Реформування ВККСУ та ВРП у межах судової реформи передбачено відповідним законодавством.

Зокрема, ухваленим у липні законом визначаються конкурсні засади добору кандидатів для призначення членом ВРП. Документ передбачає утворення Етичної ради, яка має визначати, чи відповідає кандидат у ВРП критеріям професійної етики та доброчесності. Вища рада правосуддя, зокрема, вносить подання про призначення судді на посаду.

ВККСУ також бере участь у відборі нових суддів. Верховна Рада 16 жовтня 2019 року ухвалила законопроект, що було першою спробою так званої судової реформи Президента Володимира Зеленського. Він набув чинності восени 2019 року. Документ, зокрема, передбачав розпуск складу ВККСУ і скорочення кількості її членів з 16 до 12. Відтоді відбір нових суддів призупинено. Тож, у липні 2021 року схвалили закон про реформу ВККСУ.

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