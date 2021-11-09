Судебная реформа: Этический совет, который должен очистить ВСП, сформировали автоматически

Детали

В состав этического совета вошли шестеро экспертов. Так, по сообщению ОП, членами Этического совета стали: судья Верховного Суда в Кассационном уголовном суде Лев Кишакевич, судья Киевского апелляционного суда Юрий Трясун, судья Восточного апелляционного хозяйственного суда в отставке Владимир Сиверин, судья Верховного Суда штата Массачусетс в отставке Роберт Корди, судья Апелляционного суда Англии и Уэльса в отставке сэр Энтони Хупер и бывшая Генеральный прокурор Эстонской Республики Лавли Перлинг.

Президент Владимир Зеленский приветствовал это и выразил надежду, что Этический совет "начнет свою работу как можно быстрее".

Дополнение

Задача Этического совета - установить соответствие кандидата на должность члена Высшего совета правосудия критериям профессиональной этики и добропорядочности.

2 ноября текущего года в Высший совет правосудия поступил список рекомендованных Советом судей Украины кандидатов в состав этического совета. Международные и иностранные организации определили перечень международных экспертов еще 10 сентября 2021 года.

В соответствии с Законом Украины "О Высшем совете правосудия", в случае если председатель Высшего совета правосудия не назначит членов этического совета в определенный срок, трое первых кандидатов из списка Совета судей Украины и перечня от международных и иностранных организаций считаются назначенными, отметили в ОП.

Этический совет в течение шести месяцев со дня его образования также должен осуществить единовременное оценивание соответствия критериям профессиональной этики и добродетели членов Высшего совета правосудия (кроме председателя Верховного Суда), избранных (назначенных) на должность до вступления в силу закона № 1635-ІХ.

Реформирование ВККСУ и ВСП

Реформирование ВККСУ и ВСП в рамках судебной реформы предусмотрено законодательством.

В частности, принятым в июле законом определяются конкурсные принципы отбора кандидатов для назначения членом ВСП. Документ предусматривает образование Этического совета, который должен определять, соответствует ли кандидат в ВСП критериям профессиональной этики и добропорядочности. Высший совет правосудия, в частности, вносит представление о назначении судьи на должность.

ВККСУ также участвует в отборе новых судей. Верховная Рада 16 октября 2019 года приняла законопроект, что было первой попыткой так называемой судебной реформы Президента Владимира Зеленского. Он вступил в силу осенью 2019 года. Документ, в частности, предусматривал роспуск состава ВККСУ и сокращение количества ее членов с 16 до 12. С тех пор отбор новых судей приостановлен. Так, в июле 2021 года одобрили закон о реформе ВККСУ.