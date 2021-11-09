Судова реформа: ЄС та країни з G7 оцінили створення Етичної ради ВРП
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Міжнародні партнери України привітали створення Етичної ради до Вищої ради правосуддя. Про це йдеться у спільній заяві Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Німеччини, Канади, Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй та Європейського банку реконструкції та розвитку, пише УНН.
Цитата:
“Сьогодні ми, міжнародні партнери України, які підтримують реформування судової системи в Україні, вітаємо створення Етичної ради на законодавчому рівні”, - сказано в заяві.
Деталі
Міжнародні партнери підкреслили, що створення Етичної ради є важливим кроком у реалізації стратегії реформування судової системи в Україні.
У заяві зазначається, що троє міжнародних експертів – високопоставлені судді у відставці зі США та Великої Британії, а також колишній генеральний прокурор Естонії – працюватимуть разом із трьома українськими суддями в Етичній раді, щоб сприяти суддівській доброчесності, ключовій вимозі як громадян України, так і української та міжнародної бізнес спільноти.
“Ми з нетерпінням чекаємо на підтримку шляхетної місії Етичної ради та подальшу підтримку зусиль України щодо впровадження всебічної, цілісної судової реформи, і надаватимемо нашу повну підтримку на політичному та технічному рівні”, - йдеться в заяві.
Контекст
9 листопада Етичну раду з шести експертів, яка має очистити Вищу раду правосуддя, було сформовано автоматично. ВРП не стала самостійно призначати членів Етичної ради.
Завдання Етичної ради - встановити відповідність кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя критеріям професійної етики та доброчесності.
2 листопада поточного року до Вищої ради правосуддя надійшов список рекомендованих Радою суддів України кандидатів до складу Етичної ради. Міжнародні та іноземні організації визначили перелік міжнародних експертів ще 10 вересня 2021 року.
Етична рада протягом шести місяців з дня її утворення має здійснити одноразове оцінювання відповідності критеріям професійної етики та доброчесності членів Вищої ради правосуддя (крім голови Верховного Суду), обраних (призначених) на посаду до набрання чинності законом № 1635-ІХ.
Реформування ВРП є частиною судової реформи, яку підтримує Захід.