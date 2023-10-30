Судоремонтный завод в Одесской области россияне атаковали тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" - Гуменюк
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. По судоремонтному заводу в Одесской области россияне ударили тремя баллистическими ракетами "Искандер-М". Об этом в эфире телемарафона сказала пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает корреспондент УНН.
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"Специалисты сходятся на том, что было применено баллистическое оружие и по баллистической траектории. Вероятнее всего три ракеты "Искандер-М" попали по территории судоремонтного завода и рядом", - сказала Гуменюк.
Детали
Она уточнила, что в результате атаки подверглось разрушениям административное здание на территории завода. Повреждена также техника специализированная в соответствии с профилем предприятия. Она отметила, что активность приморского региона, функционирование навигационного гуманитарного коридора не дает врагу покоя.
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