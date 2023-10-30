Через ранкову ракетну атаку рф на Одещину поранено 4 людей: прокуратура показала наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Внаслідок ранкової ракетної атаки російських військ на Одеську область пошкоджено судноремонтний завод, четверо співробітників підприємства отримали поранення, з них двох госпіталізували, повідомили у понеділок в Одеській обласній прокуратурі, пише УНН.
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За даними слідства, сьогодні вранці, 30 жовтня, збройні сили рф завдали ракетних ударів по Одещині.
"Ворог поцілив у судноремонтний завод в Одеському районі. Внаслідок ворожої атаки четверо співробітників підприємства отримали поранення різного ступеня тяжкості. Двох потерпілих госпіталізовано до лікарні", - ідеться у повідомленні прокуратури.
Як повідомляється, пошкоджено адміністративну будівлю та техніку підприємства.
Проводяться заходи, спрямовані на встановлення інших осіб, яким було спричинено фізичну або іншу шкоду, внаслідок влучання ворожих снарядів.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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