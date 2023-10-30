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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Financial Times

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Калибр (семейство ракет)

Из-за утренней ракетной атаки рф в Одесскую область ранены 4 человека: прокуратура показала последствия

Киев • УНН

 • 36194 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. В результате утренней ракетной атаки российских войск на Одесскую область поврежден судоремонтный завод, четверо сотрудников предприятия получили ранения, из них двоих госпитализировали, сообщили в понедельник в Одесской областной прокуратуре, пишет УНН.

Из-за утренней ракетной атаки рф в Одесскую область ранены 4 человека: прокуратура показала последствия

Детали

По данным следствия, сегодня утром, 30 октября, вооруженные силы рф нанесли ракетные удары по Одесской области.

"Враг попал в судоремонтный завод в Одесском районе. В результате вражеской атаки четверо сотрудников предприятия получили ранения различной степени тяжести. Двое пострадавших госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении прокуратуры.

Сообщается, что административное здание и техника предприятия были повреждены.

Проводятся мероприятия, направленные на установление других лиц, которым был причинен физический или иной вред, в результате попадания вражеских снарядов.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним

Глава ОВА Кипер рассказал о состоянии пострадавших в результате утренней атаки рф на Одесскую область.

Украинские Национальные Новости

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