Из-за утренней ракетной атаки рф в Одесскую область ранены 4 человека: прокуратура показала последствия
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В результате утренней ракетной атаки российских войск на Одесскую область поврежден судоремонтный завод, четверо сотрудников предприятия получили ранения, из них двоих госпитализировали, сообщили в понедельник в Одесской областной прокуратуре, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, сегодня утром, 30 октября, вооруженные силы рф нанесли ракетные удары по Одесской области.
"Враг попал в судоремонтный завод в Одесском районе. В результате вражеской атаки четверо сотрудников предприятия получили ранения различной степени тяжести. Двое пострадавших госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении прокуратуры.
Сообщается, что административное здание и техника предприятия были повреждены.
Проводятся мероприятия, направленные на установление других лиц, которым был причинен физический или иной вред, в результате попадания вражеских снарядов.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Напомним
Глава ОВА Кипер рассказал о состоянии пострадавших в результате утренней атаки рф на Одесскую область.