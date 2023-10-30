Кіпер розповів про стан постраждалих внаслідок ранкової атаки рф на Одещину
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Сьогодні внаслідок удару росіян по території Одеської області постраждало двоє людей. Вони знаходяться у лікарні. Стан госпіталізованих лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
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«По судноремонтному заводу були прильоти. Є двоє постраждалих – чоловік та жінка. Зараз перебувають у лікарні. Стан нормальний. Середньої тяжкості», - повідомив він.
Кіпер додав, що на місці працюють всі служби.
«Розбирають руйнування. Експерти фіксують злочини. Пожежу було локалізовано за кілька хвилин», - уточнив він.
Очільник ОВА також поінформував, що раніше росіяни атакували судноремонтний завод БПЛА. Проте безуспішно.
«Сьогодні вперше атакували балістикою», - додав він.
Нагадаємо
російські війська сьогодні вранці атакували Одеську область ракетами, ціллю ворога став судноремонтний завод.