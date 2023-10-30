Кипер рассказал о состоянии пострадавших в результате утренней атаки рф на Одесскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Сегодня в результате удара россиян по территории Одесской области пострадали два человека. Они находятся в больнице состояние госпитализированных врачи оценивают как средней тяжести. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
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«По судоремонтному заводу были прилеты. Есть двое пострадавших – мужчина и женщина. Сейчас находятся в больнице состояние нормальное. Средней тяжести», - сообщил он.
Кипер добавил, что на месте работают все службы.
«Разбирают разрушения. Эксперты фиксируют преступления. Пожар был локализован за несколько минут», - уточнил он.
Глава ОВА также сообщил, что ранее россияне атаковали судоремонтный завод БПЛА. О том безуспешно.
«Сегодня впервые атаковали баллистикой», - добавил он.
Напомним
российские войска сегодня утром атаковали Одесскую область ракетами, целью врага стал судоремонтный завод.