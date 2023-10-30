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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Кипер рассказал о состоянии пострадавших в результате утренней атаки рф на Одесскую область

Киев • УНН

 • 39314 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Сегодня в результате удара россиян по территории Одесской области пострадали два человека. Они находятся в больнице состояние госпитализированных врачи оценивают как средней тяжести. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Кипер рассказал о состоянии пострадавших в результате утренней атаки рф на Одесскую область

Цитата

«По судоремонтному заводу были прилеты. Есть двое пострадавших – мужчина и женщина. Сейчас находятся в больнице состояние нормальное. Средней тяжести», - сообщил он.

Кипер добавил, что на месте работают все службы.

«Разбирают разрушения. Эксперты фиксируют преступления. Пожар был локализован за несколько минут», - уточнил он.

Глава ОВА также сообщил, что ранее россияне атаковали судоремонтный завод БПЛА. О том безуспешно.

«Сегодня впервые атаковали баллистикой», - добавил он.

Напомним

российские войска сегодня утром атаковали Одесскую область ракетами, целью врага стал судоремонтный завод.

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