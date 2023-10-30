Судноремонтний завод на Одещині росіяни атакували трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" - Гуменюк
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. По судноремонтному заводу в Одеській області росіяни вдарили трьома балістичними ракетами «Іскандер-М». Про це в ефірі телемарафону сказала речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає кореспондент УНН.
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«Фахівці сходяться на тому, що була застосована балістична зброя і по балістичній траєкторії. Імовірніше за все три ракети «Іскандер-М» влучили по території судноремонтного заводу і поруч», – сказала Гуменюк.
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Вона уточнила, що внаслідок атаки зазнала руйнувань адміністративна будівля на території заводу. Пошкоджено також техніку спеціалізовану відповідно до профілю підприємства. Вона зазначила, що активність приморського регіону, функціонування навігаційного гуманітарного коридору не дає ворогу спокою.
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