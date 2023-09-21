Судно с украинским зерном дошло до Турции по временному коридору - Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Грузовое судно Resilient Africa в четверг прибыло в турецкий пролив Босфор, став первым судном, загруженным зерном из Украины, которое войдет в Черное море и выйдет из него временным коридором, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Судно вышло из украинского порта Черноморск на этой неделе с 3 тысячами тонн зерна, сообщили в Киеве.
В прошлом месяце Украина объявила о временном коридоре для прохода судов после того, как россия этим летом отказалась от "зерновой сделки" для экспорта зерна по Черному морю.
Дополнение
16 сентября сообщалось, что два гражданских судна, которые будут транспортировать украинское зерно в страны Африки и Азии, воспользовались временным коридором по направлению к украинским портам.
19 сентября из порта Одесской области вышло судно с зерном, которое зашло в порт по временному коридору.