Судно з українським зерном дійшло до Туреччини тимчасовим коридором - Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Вантажне судно Resilient Africa у четвер прибуло до турецької протоки Босфор, ставши першим судном, завантаженим зерном з України, яке увійде до Чорного моря і вийде з нього тимчасовим коридором, повідомляє Reuters, пише УНН.
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Судно вийшло з українського порту Чорноморськ цього тижня з 3 тисячами тонн зерна, повідомили в Києві.
Минулого місяця Україна оголосила про тимчасовий коридор для проходу суден після того, як росія цього літа відмовилася від "зернової угоди" для експорту зерна Чорним морем.
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16 версня повідомлялося, що два цивільних судна, які транспортуватимуть українське зерно до країн Африки та Азії, скористалися тимчасовим коридором у напрямку до українських портів.
19 вересня з порту Одещини вийшло судно з зерном, яке зайшло в порт по тимчасовому коридору.