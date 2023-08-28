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Будут судить преступную организацию, которая требовала деньги с предпринимателей и поджигала их имущество

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 августа. УНН. Завершено досудебное расследование и направлено на рассмотрение суда обвинительный акт в уголовном производстве в отношении организатора и 5 членов преступной организации. Их подозревают в вымогательстве денег с местных предпринимателей. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

Детали

Согласно материалам следствия, создал группировку человек по кличке «Леший». В состав преступной организации входило двое российских граждан, один из которых находится под санкциями СНБО, и еще трое активных участников.

Они, в случае отказа предпринимателей отдавать деньги, применяли к ним психологическое давление, насилие, уничтожали имущество и угрожали физической расправой.

С целью вымогательства у предпринимателя 70 тыс. долларов США участники преступной организации в течение августа – сентября 2021 года совершили три поджога имущества, принадлежащего семье потерпевшего, в частности, автомобиля «Toyota Land Cruiser 200», ресторана и помещения магазина, который сдавался в аренду.

Организатору преступной организации грозит наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, членам преступной организации – до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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