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Судитимуть злочинну організацію, яка вимагала гроші з підприємців та підпалювала їхнє майно

Судитимуть злочинну організацію, яка вимагала гроші з підприємців та підпалювала їхнє майно

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Завершено досудове розслідування та скеровано на розгляд суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо організатора та 5 членів злочинної організації. Їх підозрюють у вимаганні грошей з місцевих підприємців. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.

Деталі

Згідно з матеріалами слідства, створив угруповування чоловік на прізвисько «Лєший». До складу злочинної організації входило двоє російських громадян, один з яких перебуває під санкціями РНБО, та ще троє активних учасників.

Вони, в разі відмови підприємців віддавати гроші, застосовували до них психологічний тиск, насилля, знищували майно та погрожували фізичною розправою.

З метою вимагання у підприємця 70 тис. доларів США учасники злочинної організації упродовж серпня – вересня 2021 року вчинили три підпали майна, що належить родині потерпілого, зокрема, автомобіля «Toyota Land Cruiser 200», ресторану та приміщення магазину, що здавалося в оренду.

Організатору злочинної організації загрожує покарання до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, членам злочинної організації – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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