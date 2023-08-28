Судитимуть злочинну організацію, яка вимагала гроші з підприємців та підпалювала їхнє майно
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Завершено досудове розслідування та скеровано на розгляд суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо організатора та 5 членів злочинної організації. Їх підозрюють у вимаганні грошей з місцевих підприємців. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.
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Згідно з матеріалами слідства, створив угруповування чоловік на прізвисько «Лєший». До складу злочинної організації входило двоє російських громадян, один з яких перебуває під санкціями РНБО, та ще троє активних учасників.
Вони, в разі відмови підприємців віддавати гроші, застосовували до них психологічний тиск, насилля, знищували майно та погрожували фізичною розправою.
З метою вимагання у підприємця 70 тис. доларів США учасники злочинної організації упродовж серпня – вересня 2021 року вчинили три підпали майна, що належить родині потерпілого, зокрема, автомобіля «Toyota Land Cruiser 200», ресторану та приміщення магазину, що здавалося в оренду.
Організатору злочинної організації загрожує покарання до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, членам злочинної організації – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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