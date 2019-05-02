Будут судить полицейского, который похитил пистолет с места убийства ювелира
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Следователями центрального аппарата Государственного бюро расследований по процессуальному руководству Генеральной прокуратуры Украины завершено досудебное расследование уголовного производства по факту кражи работником полиции охраны пистолета с места совершения убийства владельца ювелирного бизнеса Киселева. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Досудебным расследованием установлено, что 5 марта 2019 года работник Управления полиции охраны в городе Киеве вместе со своим напарником прибыл по вызову на место совершения преступления. Подойдя к автомобилю марки Mercedes инспекторы обнаружили на водительском сиденье неизвестного мужчину, который находился без признаков жизни. В дальнейшем сотрудник полиции охраны увидел в кармане переднего пассажирского сиденья автомобиля пистолет марки "Форт-12Р" калибра 9 мм и положил его в карман своей куртки. Впоследствии полицейский оставил его в салоне служебного автомобиля", - говорится в сообщении.
Пистолет был обнаружен и изъят в ходе проведения осмотра служебного автомобиля сотрудников полиции. С целью исследования видеозаписей изъяли видеорегистратор, находившийся в автомобиле полиции.
"Работник полиции, который был обязан обеспечивать охрану места происшествия, неприкосновенность обстановки, сохранение следов и вещественных доказательств, грубо нарушил требования действующего законодательства. Его действия квалифицированы по ч.1 ст.185 Уголовного кодекса Украины (тайное похищение чужого имущества)", - добавили в бюро.
В случае доказательства виновности подозреваемого, который совершил кражу с места убийства, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Как сообщал УНН, потерпевшего с огнестрельным ранением обнаружили в салоне Mercedes-Benz на улице Флоренции в Киеве.
Во время санкционированного обыска в квартире подозреваемых в убийстве бизнесмена Сергея Киселева правоохранители нашли картину, которая, по предварительным данным, была украдена из музея во Франции и стоит 1,5 млн долларов.