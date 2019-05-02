Судитимуть поліцейського, який викрав пістолет з місця вбивства ювеліра

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Генеральної прокуратури України завершено досудове розслідування кримінального провадження за фактом крадіжки працівником поліції охорони пістолета з місця вчинення вбивства власника ювелірного бізнесу Кисельова. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДБР.

“Досудовим розслідуванням встановлено, що 5 березня 2019 року працівник Управління поліції охорони в місті Києві разом із своїм напарником прибув за викликом на місце скоєння злочину. Підійшовши до автомобіля марки Mercedes інспектори виявили на водійському сидінні невідомого чоловіка, який перебував без ознак життя. У подальшому співробітник поліції охорони побачив у кишені переднього пасажирського сидіння автомобіля пістолет марки „Форт-12Р“ калібру 9 мм і поклав його до кишені своєї куртки. Згодом поліцейський залишив його в салоні службового автомобіля”, — йдеться у повідомленні.

Пістолет було виявлено та вилучено у ході проведення огляду службового автомобіля працівників поліції. З метою дослідження відеозаписів вилучили відеореєстратор, що знаходився в автомобілі поліції.

“Працівник поліції, який був зобов’язаний забезпечувати охорону місця події, недоторканість обстановки, збереження слідів і речових доказів, грубо порушив вимоги чинного законодавства. Його дії кваліфіковано за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (таємне викрадення чужого майна)”, — додали у бюро.

У разі доведення винуватості підозрюваного, який вчинив крадіжку з місця вбивства, йому загрожує покарання в вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Як повідомляв УНН, потерпілого з вогнепальним пораненням виявили в салоні Mercedes-Benz на вулиці Флоренції у Києві.

Під час санкціонованого обшуку в помешканні підозрюваних у вбивстві бізнесмена Сергія Кисельова правоохоронці знайшли картину, яка, за попередніми даними, була вкрадена з музею у Франції і коштує 1,5 млн доларів.

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