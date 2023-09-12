Будут судить бывшего крымского правоохранителя, который осуществляет кибератаки на Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. ГБР направило в суд дело еще одного бывшего крымского правоохранителя, который в составе спецслужбы рф осуществляет кибератаки на Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Детали
Ведомство завершило расследование в отношении третьего эфэсбешника, бывшего сотрудника СБУ в АР Крым, который сегодня вместе с другими предателями осуществляет кибератаки агрессора на украинские информационные системы.
Обвинительный акт направлен в суд.
Работники ГБР совместно с СБУ установили, что бывший правоохранитель в 2014 году изменил присяге и вступил в ряды фсб рф, оставшись служить в Симферополе.
Он в тесном взаимодействии с участниками российской преступной хакерской группировки «Armageddon», атаковал комп’ютеры и автоматизированные системы центральных органов государственной власти Украины.
Кроме того, как сотрудник фсб рф он участвовал в «документировании» и привлечении к уголовной ответственности журналиста всемирно известной независимой медиакорпорации. Журналист объективно освещал незаконные действия оккупационных властей в АР Крым. По надуманным обвинениям его незаконно осудили самопровозглашенным судом.
Бывший сотрудник СБУ обвиняется в государственной измене. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.
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