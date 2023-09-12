Судитимуть колишнього кримського правоохоронця, який здійснює кібератаки на Україну

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Відомство завершило розслідування стосовно третього ефесбешника, колишнього співробітника СБУ в АР Крим, який сьогодні разом з іншими зрадниками здійснює кібератаки агресора на українські інформаційні системи.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Працівники ДБР спільно з СБУ встановили, що колишній правоохоронець у 2014 році зрадив присягу та вступив до лав фсб рф, залишившись служити в Сімферополі.

Він у тісній взаємодії з учасниками російського злочинного хакерського угрупування «Armageddon», атакував комп’ютери та автоматизовані системи центральних органів державної влади України.

Крім того, як співробітник фсб рф він брав участь у «документуванні» та притягненні до кримінальної відповідальності журналіста всесвітньо відомої незалежної медіакорпорації. Журналіст об’єктивно висвітлював незаконні дії окупаційної влади в АР Крим. За надуманими обвинуваченнями його незаконно засудили самопроголошеним судом.

Колишній співробітник СБУ обвинувачується у державній зраді. Йому може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

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