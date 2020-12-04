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Будут судить двух мужчин, подозреваемых в убийстве киевского хирурга

Будут судить двух мужчин, подозреваемых в убийстве киевского хирурга

Киев  •  УНН

 • 13602 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В суд направили обвинительное заключение в отношении двух мужчин, подозреваемых в убийстве киевского хирурга. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Киевской городской прокуратуры.

“Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры завершено досудебное расследование в отношении двух мужчин, подозреваемых в убийстве врача-хирурга 2 февраля 2020 года в Киеве (п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Во время досудебного расследования установлено, что один из подозреваемых, находясь во дворе дома № 119 по улице Саксаганского в г. Киеве тремя выстрелами из огнестрельного оружия убил местного жителя. Погибшим оказался 43-летний врач, пластический и эстетический хирург”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемых в совершении убийства задержали 14 февраля 2020 года в Одессе и Киеве.

“Согласно требованиям ст. 290 УПК Украины материалы уголовного производства открытые стороне защиты для ознакомления, после чего обвинительный акт будет направлен в суд. В настоящее время подозреваемые находятся под стражей. Материалы относительно заказчика убийства, а также других лиц, которые могут быть причастны к его совершению, выделенные в отдельные уголовные производства, досудебное расследование в которых продолжается”, — указано в сообщении.

Добавим, что п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины касаются умышленного убийства, совершенного на заказ, из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц.

Напомним, в Житомире сообщили о подозрении стоматологу, который пытался убить директора стоматцентра.

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