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У Житомирі повідомили про підозру стоматологу, який намагався вбити директорку стоматцентру

У Житомирі повідомили про підозру стоматологу, який намагався вбити директорку стоматцентру

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. У Житомирі повідомили про підозру лікарю, який через борги скоїв замах на вбивство директорки стоматологічного центру, у якому він працював. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Житомирської обласної прокуратури.

“За процесуального керівництва Житомирської місцевої прокуратури слідчими Житомирського відділу поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом закінченого замаху на вбивство директорки стоматологічного центру, вчиненого жителем Житомира. У п’ятницю, 27 листопада, за погодженням із процесуальним прокурором, особі повідомлено про підозру у скоєнні замаху на злочин, передбачений ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що подія сталася 19 листопада 2020 у місті Житомирі, у приміщенні стоматологічного центру. Працівники центру виявили у кабінеті важко поранену директорку, без свідомості, яку невідкладно доставили до лікарні та прооперували, врятувавши життя. Наразі потерпіла прийшла до свідомості.

“У ході досудового слідства установлено, що злочин скоєний співробітником центру, 28-річним лікарем, на грунті виниклих боргових зобов’язань. Злочин розкрито завдяки спільним злагодженим діям прокуратури та працівників поліції. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою”, - повідомили у пресслужбі.

Вказано, що досудове розслідування проводить Житомирський відділ поліції Головного управління Нацполіції в області. Житомирська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво.

Нагадаємо, правоохоронці затримали “на гарячому” лідера злочинної групи, який систематично вимагав неіснуючі борги у жителів Хмельниччини.

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