В Житомире сообщили о подозрении стоматологу, который пытался убить директора стоматцентра

"При процессуальном руководстве Житомирской местной прокуратуры следователями Житомирского отдела полиции проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту законченного покушения на убийство директора стоматологического центра, совершенного жителем Житомира. В пятницу, 27 ноября, по согласованию с процессуальным прокурором, лицу сообщено о подозрении в совершении покушения на преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проишествие случилось 19 ноября 2020 года в городе Житомире, в помещении стоматологического центра. Сотрудники центра обнаружили в кабинете тяжело раненую директора, без сознания, которую безотлагательно доставили в больницу и прооперировали, спасая жизнь. Сейчас пострадавшая пришла в сознание.

"В ходе досудебного следствия установлено, что преступление совершено сотрудником центра, 28-летним врачом, на почве возникших долговых обязательств. Преступление раскрыто благодаря совместным слаженным действиям прокуратуры и сотрудников полиции. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей ", - сообщили в пресс-службе.

Указано, что досудебное расследование проводит Житомирский отдел полиции Главного управления Нацполиции в области. Житомирская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство.

Напомним, правоохранители задержали "на горячем" лидера преступной группы, который систематически требовал несуществующие долги у жителей Хмельницкой области.