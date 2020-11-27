"Вибивав" неіснуючі борги у жителів Хмельниччини: затримали зловмисника

“Відомо щонайменше три факти вимагання грошей від жителів міста Славути в сумі 9 000 дол. США, 8 000 дол. та 5 000 дол. США. Від трьох потерпілих лідеру угруповання загалом вдалося отримати 12 000 дол. США. Приводом для "вибивання“ коштів було "списання“ неіснуючих боргів. Зловмисник є майстром спорту зі східних єдиноборств — ці навички він застосовував для погроз та залякування громадян. До двох потерпілих він застосовував фізичну силу”, — повідомили в ДСР.

За даними пресслужби, 26 листопада лідера групи затримали “на гарячому”, коли зловмисник отримував черговий “транш” неіснуючого боргу.

Правоохоронцями було проведено 6 санкціонованих обшуків, за результатами яких виявили та вилучили боргові записки та чорнові записи, що підтверджують причетність зловмисника до згаданих злочинів, а також наркотичні та психотропні засоби.

“Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України та обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування триває — його здійснюють слідчі ГУНП в Хмельницькій області за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури”, — інформують в ДСР.

Нагадаємо, раніше у Департаменті повідомили, що у Житомирі чоловік “замовив” колишнього бізнес-партнера за 15 тис. доларів.



