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У Житомирі чоловік "замовив" колишнього бізнес-партнера за 15 тис. доларів

У Житомирі чоловік "замовив" колишнього бізнес-партнера за 15 тис. доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Правоохоронці Житомирської області попередили замовне вбивство. Чоловік обіцяв за вбивство колишнього бізнес-партнера 15 тис. доларів, передає УНН із посиланням на повідомлення Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

"Виконавцем замовного вбивства мав стати знайомий організатора. За це 41-річний мешканець Житомира обіцяв 15 тис. доларів "винагороди". Чоловік надав всю інформацію про свого колишнього бізнес-партнера та попросив замаскувати злочин під нещасний випадок", - інформують у ДСР.

Відповідно до повідомлення пресслужби, оперативники управління стратегічних розслідувань у Житомирській області з колегами-правоохоронцями попередили вбивство - 24 листопада вони затримали замовника злочину після передачі ним частини суми за виконання вбивства.

"Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру за ст. 15 п. 6, п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років або довічне ув’язнення. Досудове розслідування здійснюють слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня поліцейські та КОРД у Дніпрі затримали фігуранта замовного вбивства первомайського бізнесмена – зловмисник переховувався 13 років. З 2007 року злочинець ховався під чужим прізвищем.

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