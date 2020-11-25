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В Житомире мужчина "заказал" бывшего бизнес-партнера за 15 тыс. долларов

В Житомире мужчина "заказал" бывшего бизнес-партнера за 15 тыс. долларов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. Правоохранители Житомирской области предотвратили заказное убийство. Мужчина обещал за убийство бывшего бизнес-партнера 15 тыс. долларов, передает УНН со ссылкой на сообщение Департамента стратегических расследований Нацполиции.

"Исполнителем заказного убийства должен был стать знакомый организатора. За это 41-летний житель Житомира обещал 15 тыс. долларов "вознаграждения". Мужчина предоставил всю информацию о своем бывшем бизнес-партнере и попросил замаскировать преступление под несчастный случай", - информируют в ДСР.

Согласно сообщению пресс-службы, оперативники управления стратегических расследований в Житомирской области с коллегами-правоохранителями предотвратили убийство - 24 ноября они задержали заказчика преступления после передачи им части суммы за выполнение убийства.

"Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении по ст. 15 п. 6, п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет или пожизненное заключение. Досудебное расследование осуществляют следователи областного управления полиции под процессуальным руководством Житомирской областной прокуратуры", - сказано в сообщении.

На прошлой неделе полицейские и КОРД в Днепре задержали фигуранта заказного убийства первомайского бизнесмена - злоумышленник скрывался 13 лет. С 2007 года преступник скрывался под чужой фамилией.

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