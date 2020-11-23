КОРД у Дніпрі затримав фігуранта замовного вбивства бізнесмена 13-річної давнини

"20 листопада миколаївські правоохоронці та спецпризначенці прибули за місцем мешкання зловмисника у Дніпро та затримали його, саме коли чоловік знову збирався їхати до зони проведення Операції об’єднаних сил", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили правоохоронці, замовник та виконавець вбивства були затримані ще у грудні 2007 року. Обом суд виніс вирок - 15 років ув’язнення із конфіскацією усього майна. "А цьому, третьому фігуранту, тоді вдалось зникнути. Слідчі заочно повідомили йому про підозру та оголосили у міжнародний розшук, а суд обрав запобіжний захід – арешт. З того часу оперативники не припиняли роботу зі встановлення місцезнаходження злочинця", - вказали у поліції.

Під час обшуку у Дніпрі поліцейські, як вказано, знайшли оригінальний паспорт фігуранта та підроблені документи. Затриманому інкримінується одразу декілька кримінальних правопорушень – це замах на вбивство, вчинений за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів та способом, небезпечним для життя багатьох людей, а також вбивство, вчинене на замовлення та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 2 п.п. 5, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 ККУ, п.п. 6, 12, 13 ч. 2 ст. 115 ККУ та ч. 1 ст. 263 ККУ). Санкції статей передбачають покарання аж до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі 49-річний зловмисник доправлений на Миколаївщину, та за рішенням суду перебуватиме під вартою у СІЗО.

Що стосується суті справи, у якій його затримали, то, за даними поліції, йдеться про події 13-річної давнини. Ввечері 7 листопада 2007 року у Первомайську 42-річного директора Первомайського гранітно-щебеневого кар'єру, громадянина Молдови, розстріляли з пістолета-кулемета. Як повідомили у поліції, замовником виступив 47-річний житель міста Вільногірськ Дніпропетровської області. Він з жертвою мали спірні питання у спільному бізнесі, тому з метою ліквідації конкурента замовив його вбивство. За роботу кілер мав отримати п’ять тисяч доларів.

Нагадаємо, у Дніпрі днями затримали підозрюваного у замовному вбивстві відомого херсонського бізнесмена.