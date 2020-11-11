У Дніпрі затримали підозрюваного у замовному вбивстві відомого херсонського бізнесмена

"У місті Дніпро затримано чоловіка, якому раніше заочно повідомлено про підозру у організації та готуванні вбивства. Ідеться про вбивство відомого херсонського бізнесмена Ігоря Пащенка, що сталося у квітні 2018 року”, - зазначили в прокуратурі.

За даними слідства, підозрюваний виконував роль посередника між замовником та виконавцями замовного вбивства.

Наразі проводиться комплекс необхідних слідчих дій. Вирішується питання про обрання зловмиснику міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими слідчого управління ГУНП в Херсонській області.

Додамо, у місцевій поліції розповіли, що 24 квітня 2018 року в Херсоні на території Дніпровського району ввечері біля свого будинку з вогнепальної зброї був розстріляний місцевий підприємець зі своїм охоронцем. Підприємець від отриманих поранень загинув. Під час досудового розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство", поліцейські встановили деяких осіб, підозрюваних у причетності до замовного вбивства.

Нагадаємо, 7 листопада, у Кривому Розі Дніпропетровської області чоловік з ножем почав нападати на людей, у результаті — двоє загиблих та безліч поранених.