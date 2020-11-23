КОРД в Днепре задержал фигуранта заказного убийства бизнесмена 13-летней давности

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Полицейские и КОРД в Днепре задержали фигуранта заказного убийства первомайского бизнесмена - злоумышленник скрывался 13 лет. С 2007 года преступник скрывался под чужой фамилией. Сразу после убийства пересек границу с РФ, а, вернувшись в 2013 году, отправился воевать на Донбасс в составе украинской военно-политической общественной организации. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУНП в Николаевской области.