КОРД в Днепре задержал фигуранта заказного убийства бизнесмена 13-летней давности
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Полицейские и КОРД в Днепре задержали фигуранта заказного убийства первомайского бизнесмена - злоумышленник скрывался 13 лет. С 2007 года преступник скрывался под чужой фамилией. Сразу после убийства пересек границу с РФ, а, вернувшись в 2013 году, отправился воевать на Донбасс в составе украинской военно-политической общественной организации. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУНП в Николаевской области.
"20 ноября николаевские правоохранители и спецназовцы прибыли по месту жительства злоумышленника в Днепр и задержали его, когда мужчина снова собирался ехать в зону проведения операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.
Как отметили правоохранители, заказчик и исполнитель убийства были задержаны еще в декабре 2007 года. Обоим суд вынес приговор - 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества. "А этому, третьему фигуранту, тогда удалось скрыться. Следователи заочно сообщили ему о подозрении и объявили в международный розыск, а суд избрал меру пресечения - арест. С тех пор оперативники не прекращали работу по установлению местонахождения преступника", - указали в полиции.
Во время обыска в Днепре полицейские, как указано, нашли оригинальный паспорт фигуранта и поддельные документы. Задержанному инкриминируется сразу несколько уголовных правонарушений - это покушение на убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц из корыстных побуждений и способом, опасным для жизни многих людей, а также убийство, совершенное по заказу и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч . 2 п.п. 5, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК, п 6, 12, 13 ч. 2 ст. 115 УК и ч. 1 ст. 263 УК). Санкции статей предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.
На данный момент 49-летний злоумышленник доставлен на Николаевскую область, и по решению суда будет находиться под стражей в СИЗО.
Что касается сути дела, в котором его задержали, то, по данным полиции, речь идет о событиях 13-летней давности. Вечером 7 ноября 2007 года в Первомайске 42-летнего директора Первомайского гранитно-щебеночного карьера, гражданина Молдовы, расстреляли из пистолета-пулемета. Как сообщили в полиции, заказчиком выступил 47-летний житель города Вольногорск Днепропетровской области. Он с жертвой имели спорные вопросы в общем бизнесе, поэтому в целях ликвидации конкурента заказал его убийство. За работу киллер должен был получить пять тысяч долларов.
Напомним, в Днепре на днях задержали подозреваемого в заказном убийстве известного херсонского бизнесмена.