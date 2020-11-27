"Выбивал" несуществующие долги у жителей Хмельницкой области: задержали преступника
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Правоохранители задержали "на горячем" лидера преступной группы, систематически требовавшего несуществующие долги у жителей Хмельницкой области. Об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Национальной полиции, передает УНН.
"Известно по меньшей мере о трех фактах вымогательства денег от жителей города Славуты в сумме 9000 долл. США, 8000 долл. и 5000 долл. США. От трех пострадавших лидеру группировки в целом удалось получить 12 000 долл. США. Поводом для "выбивания" денег было "списание" несуществующих долгов. Злоумышленник является мастером спорта по восточным единоборствам - эти навыки он применял для угроз и запугивания граждан. В отношении двум пострадавших он применял физическую силу", - сообщили в ДСР.
По данным пресс-службы, 26 ноября лидера группы задержали "на горячем", когда злоумышленник получал очередной "транш" несуществующего долга.
Правоохранителями было проведено 6 санкционированных обысков, по результатам которых обнаружили и изъяли долговые записки и черновые записи, подтверждающие причастность злоумышленника к упомянутым преступлений, а также наркотические и психотропные средства.
"Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины и избрании ему меры пресечения. Досудебное расследование продолжается - его осуществляют следственные ГУНП в Хмельницкой области при процессуальном руководстве Хмельницкой областной прокуратуры", - информируют в ДСР.
Напомним, ранее в Департаменте сообщили, что в Житомире мужчина "заказал" бывшего бизнес-партнера за 15 тыс. долларов.