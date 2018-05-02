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Суды в Киеве восстановили 260 экс-милиционеров после провала аттестации - Крищенко

Киев • УНН

 • 20422 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. По решениям судов в столице были восстановлены в должности 260 бывших милиционеров, которые не прошли аттестацию. Об этом сообщил в интервью УНН руководитель Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве Андрей Крищенко.

Суды в Киеве восстановили 260 экс-милиционеров после провала аттестации - Крищенко

"У нас в целом по полиции Киева были уволены примерно 11% по результатам аттестации, это примерно 800 человек. Уже в настоящее время есть решение суда о восстановлении 260 человек. Еще некоторые решения мы обжалуем. Примерно в настоящее время 260 человек, но не все еще приступили к обязанностям", - сказал Крищенко.

При этом глава столичной полиции пояснил, что несмотря на то, что частично были набраны новые сотрудники, через некомплект сейчас нет проблем с трудоустройством восстановленных по решению суда сотрудников.

"Скажем, должность оперуполномоченного - это не одна должность и не 10, а их сотни, поэтому мы сможем по решению суда восстановить человека в той должности, на которой он был. Он (полицейский - ред.) не проигрывает ни в должностном окладе, ни в выслуге лет", - добавил он.

Напомним, председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщал, что более 2 тысяч уволенных сотрудников правоохранительных органов возобновились на своих должностях через суды.

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