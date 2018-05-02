Суди в Києві поновили 260 екс-міліціонерів після провалу атестації - Крищенко
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. За рішеннями судів у столиці було поновлено на посаді 260 колишніх міліціонерів, які не пройшли атестацію. Про це повідомив в інтерв’ю УНН керівник Головного управління Національної поліції України в Києві Андрій Крищенко.
"У нас загалом по поліції Києва було звільнено приблизно 11% за результатами атестації, це приблизно 800 осіб. Вже на теперішній час є рішення суду про поновлення 260 осіб. Ще деякі рішення ми оскаржуємо. Приблизно на теперішній час 260 осіб, але не всі ще приступили до обов’язків", - сказав Крищенко.
При цьому голова столичної поліції пояснив, що незважаючи на те, що частково були набрані нові співробітники, через некомплект наразі немає проблем з працевлаштуванням відновлених за рішенням суду працівників.
"Скажімо, посада оперуповноваженого - це не одна посада і не 10, а їх сотні, тому ми зможемо за рішенням суду поновити людину на тій посаді, на якій вона була. Вона (поліцейський - ред.) не програє ні в посадовому окладі, ні у вислузі років", - додав він.
Нагадаємо, голова Національної поліції України Сергій Князєв повідомляв, що понад 2 тисячі звільнених працівників правоохоронних органів поновились на своїх посадах через суди.