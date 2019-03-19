Судью в Киеве облили зеленкой
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Соломенском районе Киева судью Хозяйственного суда Харьковской области облили зеленкой. Сейчас полиция разыскивает злоумышленника. Об этом сообщает УНН со ссылкой пресс-службу столичного управления полиции.
Так, сегодня в 9:00 утра в полицию поступило сообщение о том, что на улице Генерала Шаповала в Соломенском районе неизвестный облил зеленкой мужчину.
"Это произошло, когда мужчина вышел из автомобиля... На месте происшествия пострадавший рассказал, что к нему подошел неизвестный в капюшоне, брызнул зеленкой и скрылся", - говорится в сообщении.
Сейчас правоохранители просматривают записи с камер видеонаблюдения и разыскивают злоумышленника.
"Потерпевший - судья Хозяйственного суда Харьковской области. По словам мужчины, в последнее время конфликтов в него ни с кем не возникало", - отметили в полиции.
Материалы зарегистрировали в Журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. Кроме того, следственный отдел Соломенского управления полиции начал уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины - хулиганство. За совершение правонарушения предусмотрено до семи лет лишения свободы.
Напомним, 19 марта у Высшей квалификационной комиссии судей Украины (расположена по адресу г. Киев ул. Генерала Шаповала, 9 - ред.) совершено нападение на судью хозяйственного суда Харьковской области Усатого Виталия Александровича, который должен был принять участие в процедуре квалификационного оценивания.