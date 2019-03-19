У Києві напали на суддю
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Сьогодні, 19 березня 2019 року, біля Вищої кваліфікаційної комісії суддів України вчинено напад на суддю господарського суду Харківської області Усатого Віталія Олександровича, який мав взяти участь у процедурі кваліфікаційного оцінювання. Про це УНН повідомили у прес-службі Коміції.
"Сьогодні, 19 березня 2019 року, біля Вищої кваліфікаційної комісії суддів України вчинено напад на суддю господарського суду Харківської області Усатого Віталія Олександровича, який мав взяти участь у процедурі кваліфікаційного оцінювання. Вища кваліфікаційна комісія суддів України рішуче засуджує подібні ганебні прояви насильства і послідовно продовжує здійснювати всі процедури в рамках проведення судової реформи", - повідомили УНН.
Як повідомляв УНН, рано вранці в суботу, 16 березня, на співробітницю Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) напали в Києві.