В Киеве напали на судью

"Сегодня, 19 марта 2019 года, у Высшей квалификационной комиссии судей Украины совершено нападение на судью хозяйственного суда Харьковской области Усатого Виталия Александровича, который должен был принять участие в процедуре квалификационного оценивания. Высшая квалификационная комиссия судей Украины решительно осуждает подобные позорные проявления насилия и последовательно продолжает осуществлять все процедуры в рамках проведения судебной реформы", - сообщили УНН.



Как сообщал УНН, рано утром в субботу, 16 марта, на сотрудницу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) напали в Киеве.