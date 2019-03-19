В Киеве напали на судью
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Сегодня, 19 марта 2019 года, возле Высшей квалификационной комиссии судей Украины совершено нападение на судью хозяйственного суда Харьковской области Усатого Виталия Александровича, который должен был принять участие в процедуре квалификационного оценивания. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Комиции.
"Сегодня, 19 марта 2019 года, у Высшей квалификационной комиссии судей Украины совершено нападение на судью хозяйственного суда Харьковской области Усатого Виталия Александровича, который должен был принять участие в процедуре квалификационного оценивания. Высшая квалификационная комиссия судей Украины решительно осуждает подобные позорные проявления насилия и последовательно продолжает осуществлять все процедуры в рамках проведения судебной реформы", - сообщили УНН.
Как сообщал УНН, рано утром в субботу, 16 марта, на сотрудницу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) напали в Киеве.