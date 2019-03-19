Суддю у Києві облили зеленкою
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У Солом’янському районі Києва суддю Господарського суду Харківської області облили зеленкою. Зараз поліція розшукує зловмисника. Про це повідомляє УНН з посиланням прес-службу столичного управління поліції.
Так, сьогодні о 9:00 ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Генерала Шаповала у Солом’янському районі невідомий облив зеленкою чоловіка.
"Це сталося, коли чоловік вийшов із автомобіля... На місці події потерпілий розповів, що до нього підійшов невідомий у капюшоні, бризнув зеленкою і втік", - йдеться в повідомленні.
Нині правоохоронці переглядають записи з камер відеонагляду та розшукують зловмисника.
"Потерпілий – суддя Господарського суду Харківської області. За словами чоловіка, останнім часом конфліктів у нього ні з ким не виникало", - зазначили у поліції.
Матеріали зареєстрували у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Солом’янського управління поліції. Крім того, слідчий відділ Солом’янського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України - хуліганство. За вчинення правопорушення передбачено до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, 19 березня біля Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (розташована за адресою м. Київ вул. Генерала Шаповала,9 - ред.) скоєно напад на суддю господарського суду Харківської області Усатого Віталія Олександровича, який мав взяти участь у процедурі кваліфікаційного оцінювання.