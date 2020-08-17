Судья по делу Штепы заявила о самоотводе
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Судья Орджоникидзевского районного суда Анна Матвиевская заявила о самоотводе во время заседания по делу бывшего мэра Славянска Нели Штепы. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Штепы Дмитрий Марченко.
На вопрос, заявила ли о самоотводе судья Матвиевская, Марченко ответил: "Да".
Также Марченко сообщил, что заседание перенесли на 4 сентября.
Как сообщал УНН, в деле бывшего мэра Славянска Нели Штепы изменили группу прокуроров.
Ранее по делу Штепы начали допрос свидетелей.
Напомним, Штепу задержали в июле 2014 года. 8 октября 2014 года ей было объявлено окончательное подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые привели к гибели людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) УК Украины.
Бывшего мэра Славянска обвиняют в призывах к изменению границ Украины, содействии проведению псевдореферендума об отделении Донецкой области от Украины, создание условий для деятельности террористических групп и организаций. Максимальная санкция указанных статей - пожизненное заключение.