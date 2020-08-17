Суддя у справі Штепи заявила про самовідвід
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Суддя Орджонікідзевського районного суду Ганна Матвієвська заявила про самовідвід під час засідання у справі колишнього мера Слов’янська Нелі Штепи. Про це журналісту УНН повідомив адвокат Штепи Дмитро Марченко.
На питання, чи заявила про самовідвід суддя Матвієвська, Марченко відповів: "Так".
Також Марченко повідомив, що засідання перенесли на 4 вересня.
Як повідомляв УНН, у справі колишнього мера Слов’янська Нелі Штепи змінили групу прокурорів.
Раніше у справі Штепи розпочали допит свідків.
Нагадаємо, Штепу затримали у липні 2014 року. 8 жовтня 2014 року їй була оголошена остаточна підозра у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які призвели до загибелі людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) КК України.
Колишнього мера Слов’янська обвинувачують у закликах до зміни кордонів України, сприянні проведенню псевдореферендуму про відділення Донецької області від України, створенні умов для діяльності терористичних груп і організацій. Максимальна санкція зазначених статей — довічне ув’язнення.