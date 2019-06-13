Суданская оппозиция потребовала вывести армию из городов

Такое специальное заявление сделала одна из основных оппозиционных сил Судана - альянса "За свободу и перемены".

Альянс, согласно документу, потребовал от военных властей "незамедлительно вывести армейские отряды из жилых районов городов, а также из других населенных пунктов и заменить их на полицейские отряды по охране безопасности". Кроме того, оппозиция призвала Военный совет "немедленно прекратить блокировку интернета в стране и полностью обеспечить информационную свободу".

Отмечается, что альянс "За свободу и перемены" выступил с этими требованиями после встречи его представителей с помощником госсекретаря США по делам Африки Тибором Надем, который находится в Хартуме.

Сразу же после переговоров с американским посланником оппозиция объявила и о "договоренности по поводу необходимости создания специальной комиссии, имеющей международную поддержку, для разбирательства обстоятельств разгона сидячей забастовки в центре Хартума", в результате которого погибли десятки человек.

В Хартуме американский дипломат также провел переговоры с представителями военных властей и министерства иностранных дел страны.

Напомним, по меньшей мере, 19 детей погибли и еще 49 получили ранения только за последнюю неделю. В Детский фонд ООН поступают сообщения о применении чрезмерной силы не только против мирных демонстрантов, но и детей и подростков.