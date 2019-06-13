Суданська опозиція зажадала вивести армію з міст
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Суданська опозиція зажадала від перехідної Військової ради негайного виведення армійських підрозділів з населених пунктів країни і заміни їх на поліцейських. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал Sky News Arabia.
Таке спеціальну заяву зробила одна з основних опозиційних сил Судану - альянсу "За свободу і зміни".
Альянс, згідно з документом, зажадав від військової влади "негайно вивести армійські загони з житлових районів міст, а також з інших населених пунктів і замінити їх на поліцейські загони з охорони безпеки". Крім того, опозиція закликала Військову раду "негайно припинити блокування інтернету в країні і повністю забезпечити інформаційну свободу".
Відзначається, що альянс "За свободу і зміни" виступив з цими вимогами після зустрічі його представників з помічником держсекретаря США у справах Африки Тібором Надемом, який перебуває в Хартумі.
Відразу ж після переговорів з американським посланником опозиція оголосила і про "домовленості з приводу необхідності створення спеціальної комісії, яка має міжнародну підтримку для розгляду обставин розгону сидячого страйку в центрі Хартума", в результаті якого загинули десятки людей.
У Хартумі американський дипломат також провів переговори з представниками військової влади і міністерства закордонних справ країни.
Нагадаємо, щонайменше, 19 дітей загинули і ще 49 отримали поранення лише за останній тиждень. В Дитячий фонд ООН надходять повідомлення про застосування надмірної сили не тільки проти мирних демонстрантів, а й дітей та підлітків.