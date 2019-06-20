Суд остановил рассмотрение апелляции НАБУ решения ОАСК по иску Насирова
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Шестой апелляционный административный суд Киева в связи с истребованием доказательств пока остановил рассмотрение апелляционной жалобы НАБУ и САП на удовлетворение иска обвиняемого в злоупотреблении служебным положением бывшего председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова Окружным административным судом города Киева. Об этом журналисту сообщили УНН в пресс-службе Шестого апелляционного административного суда Киева.
“Производство по делу приостановлено в связи с истребованием суда у директора НАБУ Артем Сытник, должным образом заверенные копии материалов, подтверждающих британское гражданство Романа Насирова, а также (суд ред.) требует у Кабинета министров Украины должным образом заверенные документы, подтверждающие факт приобретения Насиров гражданства другой страны”, — сказали в пресс-службе.
Напомним, экс-глава ГФС Роман Насиров и руководитель департамента обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, экс-главе ДФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия).