САП попросила арештувати 300 тис. доларів Насірова на британських рахунках

"У Шевченківському районному суді міста Києва відбулося судове засідання у справі про обвинувачення екс-голови ДФС України, а також керівника Департаменту ДФС України. Так, під час засідання прокурором САП подано клопотання про арешт майна підсудного", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, екс-голова ДФС щонайменше упродовж 3 років мав у розпорядженні кошти в сумі 297 730 доларів на рахунку у фінансовій установі на території Об’єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

"Разом з тим, ці гроші не відображались у жодній з його декларацій під час його перебування на посадах державного службовця, за винятком декларації кандидата у президенти України, поданої одразу ж після інформування обвинуваченого про виявлення цих коштів правоохоронними органами", - зазначили у САП.

За результатами розгляду клопотання суд на прохання сторони захисту оголосив перерву до 11:00 14 лютого року для ознайомлення сторони захисту із клопотанням прокурора та підготовку пояснень.

"Окрім цього у судовому засіданні стороною обвинувачення було зачитано 27 сторінок обвинувального акту, а усього - 462 сторінки", - додали у САП.

Як повідомляв УНН, 31 січня 2018 року Кабінет міністрів України звільнив Романа Насірова з посади голови Державної фіскальної служби.

Екс-голова ДФС Роман Насіров та керівник департаменту обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Окрім того, екс-голові ДФС інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).